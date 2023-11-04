一名60多歲女子原本有中度脂肪肝，但一年後脂肪肝完全消失，且還瘦了10公斤，經醫師詢問後才知，該女子只是少吃水果，將原本水果的攝取量大減8成、只剩2成後，中度脂肪肝就完全消失了，且還因此瘦了10公斤，連醫師都直呼驚訝。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書粉專表示，上述女子去年中檢查有中度脂肪肝，表示肝臟含脂肪量約10～15%。而脂肪肝患者罹患肝癌的風險遠高於無脂肪肝的人。

他表示，該女子日前的超音波顯示，其中度脂肪肝已完全消失，還瘦了10公斤，細問原因得知，女子只是將每天攝取的水果減為2成，因為女子一年前體重為66公斤，長期有高血壓與中度脂肪肝，原本嗜吃水果的她很愛吃鳳梨、葡萄、芒果等，自己一人一天可吃掉一顆鳳梨。

由於該女子血糖一直上升，在得知水果糖分過高後，她開始減少水果攝取量，份量大減至2成，體重因此下降，連女子的丈夫也減少水果進食量，體重由80公斤瘦到60多公斤。

錢政弘提醒，台灣水果甜度高，讓人很難自我控制，想減重的人應將水果視為甜點，謹慎食用，因為脂肪肝與糖分攝取密切相關。營養師馬鳳吟也曾表示，水果食用過多會使人三酸甘油酯升高，進而引發肝脂肪，因此一天最多2份水果就好，如果有三高及減重的人一天最多1份水果，選低GI（低升糖指數）較佳。