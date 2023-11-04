中華民國憲法學會今舉辦「全民的憲法時刻－如何經由選前的政黨協商排除少數統治、權責不符的憲政危機」研討會，與會貴賓包含前總統馬英九，而第一場會議公布世新大學針對台灣民眾對憲政運作認知調查，由台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚公布民調指出，有53.5％的民眾贊成藍白政黨合作，分別出任總統或行政院長。

中華民國憲法學會委由世新大學民意調查研究中心針對台灣民眾對憲政認知做調查，成功訪問1068位20歲以上民眾，調查結果有51％民眾認為總統與立法院的多數立委最好是不同黨、34.5％認為是同政黨。

如果賴清德當選總統，但民進黨立法院席次未過半，是否贊成循2000年扁政府模式，由民進黨政府主導組閣？有36.8％贊成民進黨政黨主導組閣，不贊成為45.8％。

另外，問卷也提出，雖然憲法有規定，但總統從來沒有向立法院提出年度國情報告，是否贊成總統必須向立法院進行國情報告，而立法院不應拒絕？有77.7％的民眾回答贊成。

文化大學廣告學系教授兼主任鈕則勳表示，從民調數據顯示，多數民眾對於民進黨執政是不滿意和不放心，多數民眾對於藍白合有期待，從幾個面向看的很清楚，國人有7成以上希望總統到立法院做國情報告，民眾對於總統相關施政的看法，有一定的掌握度，希望選出來的民意代表，可以在立法院做國情報告以及嚴密的檢視。

鈕則勳分析，民調也提到一致性政府，是否贊同行政、立法都由同一個政黨整碗捧去，多數民眾都是不希望；鈕則勳也提到，各家民調或評論員都認為，如果總統由賴清德當選，國會三黨不過半的情況會很明顯，民進黨施政未必獲得大多數人的民意，有六成民眾希望政黨輪替，民進黨立委選情可能會有懸念。

鈕則勳指出，而且賴清德有侷限性的程度，政治魅力不夠或是美國現階段的疑賴論，是否能帶小雞國會過半有懸念，且賴清德主導議題版面是比較弱的，決勝關鍵會在於候選人的政治魅力，賴清德非特別強，整個領導力建構到底是否有政治能量，帶立委小雞衝過半有懸念，加上藍白協商進程，都可能導致整個明年初立委選情三黨不過半。

台灣大學政治學教授黃錦堂表示，有51％民眾認為總統與過半立法院的多數立委最好是不同黨，是不希望由一個政黨整碗捧去，適當的反應出現行雙首長制或半首長制的結果，這對未來的選舉有一些抉擇的關聯。

黃錦堂指出，應該要正視這個結果，都是對民進黨8年執政的評價跟思考，尤其兩岸的狀況，應該要有堅實穩定的政府，如果沒有這樣，繼續發展下去會是很辛苦的。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇指出，從民調可以看到很多民主的警訊，憲政運作認知呈現政治化的情形，她表示，民調中有一題民眾對於總統與立法院的多數立委最好是不同黨，也是有政治化的情形，認為不同政黨的傾向民眾黨是最多，再來是國民黨最後才是民進黨。