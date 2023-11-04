國民黨總統參選人侯友宜（左）、黨主席朱立倫(右）4日出席林金結競選總部成立 大會。（姚志平攝）

國民黨主席朱立倫3日揭露，已親向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本式及德國式兩種新方案來決定正副總統人選，朱強調「柯文哲當時傾向日本式」，沒想到隔天柯重提全民調，還痛批日本式是「小型民主初選」，4日朱立倫感嘆，被澆一盆冷水，「那天答應支持的事情，為什麼變了」，國民黨總統參選人侯友宜也說，「當時柯文哲幹嘛說要這個方案呢？」

朱立倫提出日本式方案是參照自民黨不同派系決定總裁的方式，由「小雞選母雞」佔二分之一，民調佔二分之一，讓小雞能參照基層民情選出心目中的最強母雞；而德國式方案則是參照內閣制的代表國家德國所採行的聯立制選制，為準全民調，由政黨支持度互比佔二分之一、侯柯配對賴蕭配或柯侯配對賴蕭配的支持度對比佔另二分之一。

侯友宜今上午與朱立倫共同出席新北市立委參選人林金結造勢大會，會前受訪時，侯友宜被問及是否事先知悉黨中央提出的兩種方案，侯說，朱主席在提出兩個方案有告訴他，經過選辦溝通後，「我們完全支持。」

侯說，朱主席2日中午打給他，說柯文哲主席覺得第一個方案（日本式）可以接受，第二個方案不好，「柯文哲又跟朱立倫說，希望朱可以說服侯友宜，因為擔心我不同意」。

侯說，朱立倫特別中午打電話給我，希望我能夠在柯文哲主席已經同意接受第一個方案，他也能夠接受，達成協議三個就可以見面，「我只有一句話，我完全尊重黨中央的決定。」至於柯文哲明明答應，隔天卻在臉書變卦痛批日本式式「小型民主初選」，侯友宜酸，「那當時他幹嘛跟朱立倫討論的時候，說要這個方案呢？」

朱立倫也說，2日跟柯講完，他聽完很支持日本式，他也認為有信心，如果個人聲望高，在日本小派系也可以獲得小雞支持，如果小雞決定都不能影響大局，那就不是一個團隊，「更何況我提出來，讓民眾黨作莊，舉辦投票。」

朱呼籲柯文哲，要有信心接受考驗，德國式也是另一種全民調，除了強調個人、也強調團體，為什麼不接受檢驗？，我直接呼籲主流媒體，現在就開始做民調，針對侯柯、柯侯對賴蕭，跟政黨支持度，各二分之一答案不就出來了嗎？這才是一條團隊的路，一定要計算誰一定贏，那這樣很難談。

另藍營執政的15位縣市首長們今日更發表共同連署，全力堅定支持國民黨中央所提出的藍白合方案，期盼藍白雙方儘快完成2024大選的組隊方式，更呼籲民眾黨「以民眾為念深化民主」。朱立倫說，所有縣市首長都很焦慮，他們在基層面對這些民眾，智庫根據國外經驗提出來的兩方案，很多縣市長都知道，「本來我們都是滿心期待樂觀的，昨天被澆了一盆冷水」，很多縣市長打電話給他，有失望憤怒，但是大家還是做最後努力期待。