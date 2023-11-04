本土劇女星陳子玄離婚4年，今（4日）甜曬婚紗照宣布梅開二度，得到外界祝福。前夫、男演員陳建隆（現改名為：陳麒凱）得知喜訊，和女友李緻（本名：朱紫緹）大器地給祝福。

陳子玄2015年與大15歲陳麒凱結婚，隔年迎接愛子，組成一家三口，2019年宣布離婚，分開的主因是溝通不良、個性合不來。今年4月，陳麒凱與李緻雙雙認愛，陳子玄被問及此事，大方地表示：「非常真心祝福他們，看到他們幸福我真的很開心。」

陳麒凱獲得前妻的祝福後，正式發文告白李緻，他先提及前妻，「謝謝子玄祝福也很抱歉打擾到妳。是的⋯我們相戀了，一輩子很長⋯很長⋯我們確信是往這方向前走。」眼見大家狂刷一排恭喜，陳麒凱哭笑不得地說，「但你們搞得好像我們已經結婚了一樣，大家都喊『恭喜』是哪招，謝謝你們大家。」

而陳子玄今年8月透露身邊有新對象，是圈外人，比自己大8歲，是認識快十年的朋友，個性很老實，最近比較會一群人出去，逐漸走得比較近，不排斥再婚。如今陳子玄宣布梅開二度，甜蜜地寫下：「對的人」，沉浸在新婚的喜悅。根據《三立新聞網》報導，陳麒凱透過女友李緻祝福陳子玄，「能遇到一個疼她、帶著她向前編織生活的人，當然是美好幸福的事。」