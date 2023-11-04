范冰冰2018年因「陰陽合約」事件重創演藝事業，導致她在大陸一度被封殺，近來范冰冰赴韓國發展，據港媒報導，被視為范冰冰復出代表作的韓國電影《綠葉》本月初在當地上映，片中范冰冰有許多蕾絲邊的床戲，被對方愛撫、摸胸，范冰冰甚至表現出高潮表情，超乎尺度的表演卻在首映當天只有2329人入場，排名第十，遠輸給第一名的宮﨑駿電影《蒼鷺與少年》，有15216人觀看。

范冰冰解封後，近年跟隨湯唯腳步到韓國拍片，據《東網》報導，這回她挑戰女同志床戲，在片中飾演受家暴的大陸移民，與韓國女星李周映（이주영）有不少感情戲，近日網上流出不少重要的床戲片段和截圖，可見兩人熱吻、愛撫胸部，李周映更伸手替范冰冰「服務」，劇情十分大膽破尺度。

然後范冰冰的復出作品並未像湯唯電影在當地掀起討論，上映第一天不到3000人觀看，在影評網站中只獲得69%好評，輸給《關於我和鬼變成家人的那件事》（84%）、《流浪地球2》（71%）等，消息傳回大陸，網友也評價兩極，有人讚她勇敢挑戰自我極限，但也有人稱她拍此片只是為了迎合性別平等風潮。

范冰冰2019年與李晨分手後，去年被拍到有新歡，對象是在金融業任職的副總裁郭岩峰，兩人還進展到見家長階段，可見好事近，另一方面，李晨最近突然被傳與52歲的閆妮大談姊弟戀，讓外界相當驚訝，但雙方隨即發文否認只是謠言，而李晨和范冰冰分開沒交惡，今年4月范冰冰還被抓包按了李晨新聞讚，她只好尷尬回說：「都挺好的，什麼都好，就是滑了一下而已……」。