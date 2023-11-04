TrendForce表示，由於動力市場整體需求不足，電芯廠商庫存回補的意願降低，目前以消化現有庫存為主，導致沒有足夠需求支撐上游鋰原料價格，因此均價持續下滑，10月中國動力電芯均價仍處跌勢，但相較8、9月價格趨勢，10月跌幅較先前收斂，電動車用電芯月跌約2%。

消費電芯方面，10月消費電子市場需求稍有回暖，儘管終端市場買氣受惠於新機上市略有回溫，對終端數碼消費有一定拉動，加上鈷原料價格小幅上漲，對電芯成本形成支撐，但仍不敵碳酸鋰和其他原料價格齊跌的壓力，導致10月鈷酸鋰電芯價格仍續跌，但月跌幅已收斂至1.3%，預計11月回穩。

儲能電芯方面，10月儲能市場訂單量縮明顯，主要受海外市場需求下滑影響，電芯廠商出口訂單不順暢，導致行業庫存攀升，電芯競價激烈。10月磷酸鐵鋰儲能電芯均價跌至0.5元/Wh，而最低價格已跌至接近0.4元/Wh。目前儲能電芯庫存居高不下，終端需求減量加大中下游企業去庫難度，預計11月儲能電芯價格仍續跌。

動力和儲能市場需求的持續疲軟，使電芯廠商減緩了原料採購節奏，同時傳統旺季已過，預計年底前需求難有改善，這將加大中下游企業去化庫存難度，推遲庫存調整時間，中上游企業應及時調整產能，以防庫存的積壓帶來更劇烈的價格戰。

TrendForce表示，2024年中國新能源汽車市場仍具備較強的成長韌性，歐洲、北美市場電動汽車的銷量也將進一步成長，尤其是美國市場，目前汽車電動化(指BEV、PHEV)率尚未突破10%，在電動化趨勢下市場成長潛力較大。由於歐洲動力電池產業本地化進展緩慢，同時由日韓電池廠商主導的美國市場短時間內還將依賴中國供應鏈，預計2024年中國鋰離子電池出口仍將有不錯的表現。但2023年中國鋰電池產業新增產能的持續釋放和爬坡，產能過剩將延續至2024年，預計2024年中國動力電池價格仍將緩慢下滑。