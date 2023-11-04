隨著邊緣運算的需求加速，以及要求更高的物聯網與人工智慧(AI)應用的急遽增加，樹莓派的解決方案讓全球各地的人們與企業能獲取低成本、高效能的運算。這項投資案進一步鞏固雙方自2008年開啟的夥伴關係，之後為學生、技術愛好者與商業開發人員，推出許多基於Arm架構且廣受歡迎的樹莓派產品。樹莓派最新的旗艦產品Raspberry Pi 5，也已經在10月底上市。

Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理Paul Williamson表示，Arm與樹莓派擁有共同願景—透過降低實現創新的門檻，讓所有人都能使用運算，為此，任何人在任何地方都將能學習、體驗與創造全新的物聯網解決方案。他指出，隨著邊緣與終端 AI 應用的快速成長，類似樹莓派等以Arm技術建構的平台，發揮了關鍵作用，因為它們能讓開發人員更快速且更輕鬆地創新，進而帶動高效能物聯網裝置的全球採用。

樹莓派執行長Eben Upton表示，Arm技術在樹莓派打造的平台始終扮演著核心的角色，而此次投資則是我們長久夥伴關係的重大里程碑。由於樹莓派致力於為所有人（從學生、科技愛好者，乃至大規模部署商業物聯網系統的專業開發人員）持續消除進入障礙，採用Arm技術作為我們當前與未來產品的基礎，將能使我們獲取所需的運算效能、能源效率與龐大的軟體生態系。