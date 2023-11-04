遊騎兵在阿靈頓舉辦慶功大遊行。（美聯社）

德州遊騎兵勇奪2023年世界大賽冠軍，同時創下客場11連勝紀錄，可說是「專打地頭蛇」的凶狠隊伍。唯一遺憾的是遊騎兵的客場戰力太強，導致美聯冠軍、世界大賽冠軍都是在客場拿到。遊騎兵回到阿靈頓舉辦慶功遊行，約有50萬至70萬球迷集結，為隊史首座總冠軍歡欣鼓舞。

冠軍戰MVP席格（Corey Seager）說：「大家都在好奇如果我們輸了會怎樣，但我們永遠也不會知道了。」獲得台下一片喝采。席格這段話是在嘲笑太空人當時在美西封王時的豪語，也就是把這句話原封不動回敬給對方。

休士頓太空人是比遊騎兵早10年進入美國德州的球隊，遊騎兵1972年才從華盛頓搬遷過來。太空人先前摘冠時並未特別針對遊騎兵，今年可以見到許多遊騎兵球迷在獲勝後挑釁太空人陣營，畢竟他們苦熬多年終於扳倒了大哥。

美聯冠軍戰G7，兩隊球迷聚集在「中立城市」奧斯汀（德州首府）一起看比賽，人和狗都穿著兩隊的球衣壁壘分明，甚至有整個家庭被一分為二的。不過美媒FOX訪問到當地也有球迷是純粹支持德州球隊，「今日太空人，明日遊騎兵，誰晉級我就挺誰。」

名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）是德州人，也是當地最知名的選手，他球員時代效力太空人8年、遊騎兵5年，退役後擔任過遊騎兵總裁與太空人特別顧問（兒子Reid Ryan曾任太空人總裁），幫助太空人在2017年摘冠。

另一位重要人物是德州達拉斯出生的投手克里斯楊（Chris Young），也就是現任的遊騎兵總管，他球員時代沒能幫上遊騎兵的忙（跑去皇家摘冠），如今以操盤者的身分力助球隊圓夢。