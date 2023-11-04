烏克蘭部隊在烏東頓內茨克州阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近反擊俄軍

俄烏戰爭打了超過1年，至今沒有任何重大突破，而英國國防部周五在最新情報中指出，這是因為雙方部隊在烏克蘭前線非常分散所致。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，英國國防部說，烏克蘭前線綿延745英里（近1200公里），而兩軍在整個接觸線上激戰，以致無法建立能取得突破的打擊力。此外，報告說，雖然烏克蘭部隊在南部保持「相對靜態」，但俄軍面對烏東頓內茨克州阿夫迪夫卡（Avdiivka）市周邊的烏克蘭防禦工事卻潰散了。

同樣的，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）本周在《經濟學人》（The Economist）發表的專欄中，也作出類似的直白評估。有烏克蘭「鐵將軍」（Iron General）之稱的扎盧茲尼說，由於缺乏重要的技術和武器援助，他們的反攻不太可能突破俄羅斯防線。

他甚至直言，很可能不會有漂亮深入的突破。而先前軍事分析家就說過，烏克蘭6月初發動的反攻至今未獲得任何突破，或是在俄羅斯戒備森嚴的防禦下，收復大片失土。

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據《紐約時報》（The New York Times）分析，從 2023年1—9月間，只有0.2%烏克蘭領土易手，而這是雙方在很大程度上仍僵持的另一個跡象。英國國防部說，造成這明顯僵持的主因，在於空中戰力。報告說，雙方都有可靠的防空系統，以阻止戰機為襲擊提供有效的空中支援。