不少人勞保掛在職業工會，達人提醒投保薪資高低是關鍵，除記得逐年調高投保薪資，若同時在公司與職業工會加保，兩邊不管是薪資或年資，都無法合併計算。至於讓最多人深感「苦手」的挑選職業工會，她則建議從住家所在地的各縣市總工會，挑選出合適的會員工會較有保障，且加保單位不一定愈大愈好，會員僅百人規模的職業工會，如網拍相關工會的審核條件寬鬆，服務反而有時還更周到。

勞保達人張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道回覆網友提問時指出，勞保加保有很多潛規則，有些讓她猶豫該不該公開分享，但她仍不藏私直言，投保薪資低保障就少，若想拉高保障，投保薪資2.64萬或是4.58萬元，在請領任何勞保給付時，不僅投保薪資差一半，領到的錢也會少一半。

她首先建議，投保薪資至少要保到中等級距，大約每月3萬多元，因為勞保還有傷病、死亡、家屬死亡等給付可領，都是取最後的6個月，建議以預計退休的年紀，往前推12年，就是要開始調高薪資的時間點。

以按基本工資加保職業工會為例，若1年1調，1次大約調2級，要調到最高約需6年時間，而到達最高後又要維持5年，總共約需11年，因此建議以預計退休的年紀往前推12年，就該著手調高薪資。而勞保最高投保薪資上限為4.58萬元，就算你月領10萬元，投保薪資還是4.58萬元，只有健保的保額比較高，會超過4.58萬元，提醒民眾別搞錯。

其次，加入職業工會是為了加勞保，而非國民年金，因此只要加入勞保，國保就自動停止，不用自行加退保，且只有同時在2間公司加保，投保薪資才能合併計算，公司是無法跟職業工會（包含農漁會）合併計算的，兩邊的加保年資也不能雙倍計算，不管加保2或3間公司，同樣都只能算1邊的年資。

但也有人好奇，既然已經有公司勞保，為何還要找職業工會加保，張秘書表示，因為可以透過工會調高投保薪資，透過調薪機制，1年調升15%勞保局是認可的，兼職或未在公司上班的自營工作者，直接加保職業工會並不難，但由於兩邊保，當然二邊都要繳勞保費，適合公司投保薪資低，又沒辦法調薪者。

至於如何搜尋合適的職業工會，除了親友介紹、住家周邊實地蒐集，若真的沒有任何管道，她建議直接上google搜尋各縣市總工會，就可輕鬆找到該縣市下轄的所有會員工會，基本上，每縣市都有好幾百家，類別琳瑯滿目。

同時，不一定要找很大的工會，畢竟規模愈大，審核機制愈麻煩，有的職業工會會員人數只有100~200人，服務反而比較直接，不妨改找住家周邊的職業工會，省時又省力，但也提醒每家工會各有其審核機制，其中網拍相關工會的入會門檻低，一般來說，只要有上網登錄帳號買賣商品，就符合加保資格，條件審核相對寬鬆。