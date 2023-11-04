水晶肥皂便宜又好用，是許多家庭必備的洗衣神物，沒想到它除了能用來清潔之外，竟然也有「防蟑螂」的功效。一名網友透露，有次洗衣服時，肥皂不小心滑走、卡進排水孔，由於挖不出來只好等它慢慢化掉，沒想到家中蟑螂因此消失了1個月。

一名網友在「我愛全聯-好物老實說」社團發文回憶，國中時會幫忙洗衣服，有次用水晶肥皂洗，因為很大一塊，洗一洗不小心滑走、卡進排水孔，媽媽用筷子想夾出，但卻越卡越深，最後只好等它自己化掉。

原PO說，大約一個月後肥皂終於化掉了，而且那一個月家裡蟑螂明顯變少。許多網友紛紛表示「把水晶肥皂切碎碎的，放在蟑螂會出沒的角落，牠們吃了就會死掉」、「差一點衝去買肥皂塞排水管」；也有專業網友表示「只能內服，不能外用。蟑螂會吃肥皂，但是因為腹部油脂被洗掉會死掉，不衝突。」

由於肥皂、清潔劑含有界面活性劑，能溶掉蟑螂體節上氣門的蠟質與油脂，堵住氣門，使蟑螂窒息；另外小蘇打粉也是滅蟑好幫手，只要將小蘇打粉與糖混和，當鹼性小蘇打粉進入蟑螂消化道後，蟑螂就會慢慢死亡。