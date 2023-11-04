高雄1名郭姓男子今年1月一大早在馬路咆哮，吵醒睡夢中的蕭姓鄰居，蕭男不滿質問他「七早八早在吵三小？」，雙方爆發口角後，竟持水果刀捅蕭男，幸送醫挽回一命，檢方依殺人未遂起訴，但法官認為，郭男刺蕭一刀，沒有再追砍對方，各項證據也尚不足作為有殺害積極證明，加上雙方已和解，裁定公訴不受理。

判決指出，今年1月8日一早6點多，蕭姓男子不滿鄰居郭姓男子在路上咆哮，被吵醒後，蕭男外出買早餐碰見郭男，直嗆：「七早八早在吵三小？」郭不爽回：「不然你想怎樣？」雙方為此爆發激烈扭打衝突；過程中，郭男拿出隨身攜帶的水果刀，朝蕭男肚子捅了一刀，隨即便逃離現場。

蕭男肚子中刀後倒地，受有左側頭皮撕裂傷、腹壁穿刺傷併小腸脫出、空腸穿孔合併腹膜炎等傷害，緊急送醫後救回一命。警方循線逮捕郭男送辦，檢察官認為，郭男明知頭部、腹部為人體重要部位，若持水果刀往人體頭部、腹部砍擊，均足以致人於死，仍因此認定他具有殺人之不確定犯意，偵結後依殺人未遂罪起訴。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，但強調沒有要殺蕭男的意思；法官認為，殺人未遂與傷害兩罪之間的區別，應視加害人有無殺意為斷，被害人受傷程度、被害人受傷處所是否為致命部位，及傷痕多寡輕重如何，僅能作為有無殺意的參考，不能以此推斷區別殺人未遂與傷害的絕對標準，仍須審酌當時情況。

法官指出，郭男帶著水果刀準備前往船上作業，途中因與蕭男發生口角衝突，才會持刀刺傷對方，根據診斷證明書，蕭男為穿刺傷非大範圍傷害，根據現場監視器畫面，郭男並未次砍多刀，也沒有趁蕭男無力抵抗時再追殺，檢察官所舉各項證據，尚不足作為有殺害積極證明，加上雙方於偵查中已達成和解，並撤回告訴，因此裁定本案公訴不受理，可上訴。