有些人雖然生活貧困，但志氣不會被磨滅。命理網站《運勢女王》分享人窮志不窮的4個生肖，他們在艱難的生活中，仍能保持目標與初心，志氣高且度量大，靠自己不斷努力，步入人生巔峰，晚年能過上好日子。

▎生肖雞

生肖雞天性大氣又樂觀，追求穩紮穩打的成功之道，不會只看眼前的短期利益，他們就算人窮但志不窮，不斷學習與發展，在職場上表現出色，讓小人難有陷害的機會，擅長把握人際關係，雖然一度經歷窮困潦倒，但未來光明無限，能夠過上衣食無憂的日子。

▎生肖猴

生肖猴腦筋動得快，懂得如何在事業上站穩腳跟，做事謹慎不太會失誤，由於今年工作相當努力，近期會有意想不到的收穫，生肖猴擅長賺錢且志氣高，事業和生意上碰到不少機遇，財運相當不錯，每年都在增進實力，也懂得自我反省，生活將會越來越好。

▎生肖牛

生肖牛樂觀又堅定，做事積極又認真，從不認為自己比別人差，能夠把持初衷，事業上不會被陷阱給誘惑，認為投資理財或做生意應該要細水長流，過於貪心恐怕會因小失大，在人生每一階段都在努力，不斷進步向上爬，完成人生目標，晚年不會出現缺錢的狀況。

▎生肖虎

生肖虎天生大氣，也非常有自信，做事很有把握，由於性格較主動，總是能抓住機會，職場發展相當順利，認真又從不失誤，更是老闆眼中得力的員工，小人也不敢隨便招惹他們，生肖虎時時刻刻都在進步，賺錢能力一年比一年好，老了不用擔心溫飽問題。