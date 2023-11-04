2023台北國際旅展即起至6日在台北南港展覽館一館展開，北台灣四市共推「跨岳計畫x好市成雙」及「青春基北北桃」等5種遊玩路線，將北台灣最美、最有趣的山海景玩法全部推薦給國內外旅客。新北歡樂耶誕城主角桑塔熊現身活動會場，邀請國內外遊客來訪新北。

經「基北北桃合作平台」跨域整合北台灣景點及特色，並設計方便遊玩的路線。其中含括3日遊的青春山海行、行經懷舊老街、登山健行的浪漫台3線，以及繽紛花季、充分享受芬多精的淡蘭跨域；亦規畫出4條跨越基北北桃登山路線，讓您在山林中徒步漫遊，探索北部山區多元的自然風光。

此外，新北一年一度國際級大型活動「新北歡樂耶誕城」將於17日舉行開城儀式，新北市歡樂耶誕城主角「桑塔熊」特別前進ITF展場行銷，發送糖果分享耶誕氛圍，號召廣大民眾冬季來訪新北旅遊。

觀旅局表示，新北市也預計12月中旬舉辦海外線上推介會，在推廣基北北桃路線之餘，也為海外遊客量身打造各類旅遊商品。不論是想進行一趟文化之旅，抑或是想親近大自然，北台四市皆備妥各式旅遊組合及遊玩路線，要將最美的景點推廣給大家，歡迎民眾踴躍參與。更多資訊請上新北市觀光旅遊網查詢。