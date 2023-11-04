國民黨主席朱立倫3日揭露，已親向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本式及德國式兩種新方案來決定正副總統人選，其中德國式為「準全民調」，納入政黨實力考量，沒想到隔天柯不接受，重提全民調讓分，眼看藍白合再度陷入僵局，國民黨副主席連勝文4日呼籲，「沒有人比我跟柯文哲有更多個人恩怨，如果連我都能夠放下心中過去恩怨跟仇恨，願意促成合作，那國民黨沒理由放棄這樣的機會。」

連勝文上午出席新北市立委參選人林金結造勢大會，受訪被問及藍白合，連說，希望大家都可以討論，他個人覺得朱主席提到的模式，除了對比外還有政黨支持度，滿符合現實跟台灣總統大選真實狀況，應該把它當作一個模擬考，這種民調做起來能夠符合科學要求。

連說，民眾黨政黨支持度也不會太低，希望其他在野黨領袖考慮一下這個方案。至於雙方持續各說各話，還要繼續嗎？連勝文笑稱，「在國民黨裡面，沒有人比我跟柯文哲有更多個人恩怨，如果連我都能夠放下心中過去恩怨跟仇恨，願意促成合作，那國民黨沒理由放棄這樣的機會。」

連說，畢竟合一定贏，不管是侯柯還是其他方案，既然有一定贏的方法，沒有理由去放棄，即便大家心情不愉快，甚至有點失望，但不能放棄所有機會，畢竟這是台灣未來，希望台灣政治領袖可以以蒼生為念，繼續努力。