高雄明星學校左營區新上國小近年發展獨特創新「分組合作學習」教學法，獲得全國績優獎肯定。（柯宗緯翻攝）

高雄左營區新上國小近年發展獨特創新「分組合作學習」教學法，獲得全國績優獎肯定，招生及教學成績有目共睹。（柯宗緯翻攝）

少子化浪潮，不少學校面臨招生困難，各校積極發展多元特色教學。高雄明星學校左營區新上國小，校長王彥嵓本身就是個點子王，近年發展獨特創新「分組合作學習」教學法，獲得全國績優獎肯定，招生及教學成績有目共睹，不少跨學區的家長，還排隊到學區「卡位」。

素有「點子王校長」之稱新上國小校長王彥嵓為藝術出身，曾拿下藝術貢獻獎，秉持學習歷任優質校長辦學精神，以創新思維推動校務，更是大力支持創新教學、食農教育與美感校園等，6年來大有斬獲，打造新上成為新竄起的明星小學，而在少子化的趨勢下，連續4年增班，學生數已飽和。

新上國小近期以「分徑合集、新上線」主題參與教育部「活化教學-分組合作學習的理念推廣與實踐方案」計畫，榮獲全國績優，這是校園學習創新最高獲獎等級。此外，還以「美感素養為核心」結合輕軌「新上線-美感環線」串聯課程，創造出都市中當代文青小農，也獲今年教育部藝術教育貢獻獎。

新上國小還突發奇想，讓教室的窗外就是農田，推動長達9年「教室小農」食農教育，陸續受到全國校園關注與喜愛；近日由賴秋江老師、王彥嵓校長共同撰寫成書《一步蔬果‧小農雜學力》，完整記錄九年來校園推動食農教育歷程最前線紀錄。

在過節日方面，也鼓勵孩子多多參與。2023高雄萬聖節大遊行，新上國小結合超夯議題SDGs，發起「不上街購買」環保素材創作大賽；無論是「山道猴子」還是茶碗蒸、大手機人等都現身校園，鼓勵親師生以家裡多餘物品進行萬聖節變裝秀。