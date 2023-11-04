國民黨主席朱立倫向民眾黨主席、總統參選人柯文哲提出以日本、德國模式決定「藍白合」總統參選人，不過卻遭柯文哲反對，仍要求「全民調」決定候選人，並強調若在誤差範圍內願意擔任副手。藍白合議題看似停擺，國民黨基層小雞們也相當著急，士林、大同區立委參選人游淑慧直言，僅剩70天，藍白合是加分，但不合也不要翻臉，「不能最後變成藍白鬥，讓民進黨爽爽笑。」

游淑慧與同黨士林、北投立委參選人張斯綱，4日上午一同掃街拜票。被問到近日藍白合卡關的狀況，兩人都有些擔憂。游淑慧表示，距離選戰僅剩下70天，大家都有各自的選舉節奏，如果最後能夠合，對於選情來說當然是加分，但若不能合，也不要翻臉變成藍白鬥，這樣只會讓民進黨爽爽笑，會是非常可笑的事。

張斯綱則直言，近日聽聞很多支持者因為藍白合議題相當糾結，甚至有人睡不著覺失眠。「時間不多了，應該談出個成果，藍白合不是0跟100，中間還是有其他方式做考量。」張斯綱舉例，藍白雙方都認為國會過半很重要、組成聯合政府很重要，在總統選舉合作卡關的情況下，是否應該在立委選戰的層次思考一下？

張斯綱也建議，藍白雙方可以相互在對方未參選的選區，透過黨公職人士站台，除了兩黨相互協助外，創造聲量之餘也是拉高席次的方法，「不能因為總統部分談不成就掀桌，合作可能性大家要多思考。」

游淑慧也指出，若總統不合、立委合，對她來說也會有些尷尬，原因在於若民眾黨的人來替國民黨的人站台，「那要不要喊總統支持柯文哲？」游淑慧坦言，要合作就要從總統開始談起，對於雙方會是比較順的途徑。「兩位長官給一個建議，現在不是你們兩個的情緒問題，而是基層支持者有他們的情緒考量，再拖下去你們想和，支持者不想和，這才是最麻煩的事。」