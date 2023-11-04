國民黨總統參選人侯友宜（左）、黨主席朱立倫(右）4日出席林金結競選總部成立 大會。（姚志平攝）

農業部專案進口雞蛋風暴未歇，經統計，待銷毀雞蛋比上一次統計多出約150萬顆，但如今農業部又打算在11月再進口250萬顆雞蛋，引發質疑「一邊銷毀進口蛋、一邊繼續進口蛋，到底是什麼邏輯？」國民黨總統參選人侯友宜4日受訪時表示，農業部真的沒有能力，浪費人民的血汗錢，這種政府真的無能啊，這無能的政府真的該換了。

今上午出席新北市立委參選人林金結造勢大會，會前受訪被問及進口但議題，侯說，他在四月就提出消費市場的監控機制，一定不要浪費公帑，結果民進黨政府到了11月完全沒有做，「進口雞蛋過期銷毀，又要再進口雞蛋，這樣浪費人民的血汗錢，這種政府真的無能啊，這無能的政府真的該換了！」

侯友宜競辦則表示，對於缺蛋危機，侯友宜今年4月就已經提出3點呼籲：第一，建立市場資訊回饋機制，讓產地端、運銷端、消費端即時掌握市場情形，及時調整供需。第二，健全產業環境，針對重大民生必需品，建議從供應鏈檢視產業生產環境，改善供應鏈，汰換老舊設備及飼養場房。第三，加強供銷產業即時監控，針對產地問題及消費市場需求，快速掌握因應。然而現在都已經11月了，民進黨到底做了多少，到底睡醒了沒？「不要顧著當凱子，卻把人民當盤子」。