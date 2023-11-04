佑全公司(6929)主係從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為鄭振文，推薦證券商係台新證券及華南永昌證券，申請時資本額4億元，佑全公司111年度營業收入為33億273萬2000元，稅後淨利為1億5萬4000元，每股盈餘為2.4元；112年上半年營業收入為15億3641萬3000元，稅後盈餘為1293萬8000元，每股盈餘為0.31元。

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