大陸一款爆紅塑膠玩具「蘿蔔刀」爆紅，雖然是塑膠製的，但卻能穿過西瓜和柚子等水果，讓家長擔心有危險，因此台灣多縣市的教育機構直接宣布禁止帶蘿蔔刀到學校，引起熱議，近日一名大陸網友發短片介紹「蘿蔔刀全家桶」，並詼諧地吐槽每個玩具不該玩的理由，吸引上萬人狂讚。

一名男網友近日在抖音上分享「蘿蔔刀全家桶」，很多家長覺得蘿蔔刀很危險，可能會劃傷小孩，因此認為此玩具應該禁止小朋友玩，但其實蘿蔔刀只是小菜，相關產品超級多，因此原PO也點評蘿蔔刀家族的所有玩具，並詼諧地列出不能玩的理由。

男網友表示，首先是「迷你蘿蔔刀」，由於體積太小，小孩可能誤食；再來是「金屬蘿蔔刀」，由於太重，小孩拿恐砸傷自己；「蟲子蘿蔔刀」則是長相太嚇人，孩子會做惡夢；而「蘿蔔刀小斧頭」可能讓孩子學卡通人物砍樹，這也不好，所以不能玩。

男網友指出，下一個則是「蘿蔔刀伸縮劍」，展開後非常長，容易揮到其他小朋友；接著是「彈跳蘿蔔刀」，按一下就發射，可能打到別人；而「茄子蘿蔔小刀」則是因為太可愛會沉迷；至於「指尖陀螺蘿蔔刀」雖然很舒壓，但孩子可能轉暈；「蘿蔔槌」則是因為玩多了，孩子長大可能想去工地打螺絲，所以不能玩。

男網友也說，再來是帥氣的「蘿蔔爪」，太鋒利恐讓孩子受傷；然後是「海王三叉戟蘿蔔刀」，玩多了恐成海王（網路用語，有渣男的意思）；接著是「蘿蔔刀打火機」真的危險；下一個是「蘿蔔刀梳子」，天天梳頭很臭美；而「蘿蔔奧特曼」玩多恐讓孩子想當英雄，這樣誰來讀書；可愛的「蘿蔔狗」會學主人叫，這樣長大恐成舔狗（網路用語，指追求對象時毫無底線的付出）。

男網友表示，再來是「蘿蔔皮筋槍」，可以裝很多橡皮筋，朝人發射很危險；而「太空蘿蔔槍」裡填充蘿蔔蛋，可能讓鏡子破掉；「蘿蔔塔」和「蘿蔔環」則是容易讓人眩暈，加上孩子手指可能被卡住，所以也不能玩；最後則是金剛爪，看起來很酷，但前端鋒利，可能讓小孩受傷。最後比較大型的玩具包括蘿蔔望遠鏡、蘿蔔刀爸爸和蘿蔔刀爺爺，這些也都很危險，應該丟掉。

影片吸引上萬人狂讚，不少網友留言討論，「滿滿的嘲諷，好愛」、「這是炫耀影片吧？蘿蔔刀全家桶哪裡可以買？」、「錯的不是玩具，而是教育」。