Super Junior圭賢(左)與柳演錫(右)，在節目中展現出獨特兄弟情。（中天綜合台提供）

韓國重金打造的旅遊實境節目《杜拜大富翁》明（5日）晚8點在中天綜合台開播，《杜拜大富翁》由藝人李昇基擔任莊家掌控遊戲大局，參與遊戲的成員包含池錫辰、李東輝、柳演錫、《Super Junior》的圭賢，以及《SEVENTEEN》的Joshua與Hoshi，一同在杜拜展開真實版的大富翁之旅。

由於旅遊的行程和景點，全得靠擲骰子來安排，這讓池錫辰很擔心旅途被自己的「臭手」毀掉，其他藝人連忙安慰他：「這裡是杜拜，運氣可能會和在韓國不一樣。」但他的旅行搭檔李東輝反倒苦惱如何把池錫辰照顧好：「這對我來說根本是『孝親之旅』，因為劉在錫知道後，就說『你是去伺候他的吧』？還叫我好好照顧他老人家！」

池錫辰(左)與李東輝(右)節目中組搭檔，過程中吵吵鬧鬧，被笑是老夫老妻之旅。（中天綜合台提供）

旅行開始前，大家必須端出有價值的物品，和莊家李昇基以物易物獲取遊戲本金，池錫辰神秘兮兮地說：「這真的很貴重、很難得到，全世界應該有幾十萬人都想要，你不可能不給我估個好價錢，因為這就像是我的護身符一樣，我隨身都帶著。」這話果然成功勾起李昇基的好奇心，不料當池錫辰一拿出《Running Man》的姓名牌，李昇基忍不住破口大罵，李東輝也看不下去，立馬扒光身上所有精品服飾及鞋子，成功獲得遊戲本金。

李昇基在節目中當莊家，沒有豪華旅程只有苦難行程，大喊要再去一次杜拜，享受杜拜之美。（中天綜合台提供）

而其他藝人為了獲得遊戲本金也各出奇招，像是圭賢就異想天開地用「歌聲」做交易，沒想到他不但交易失敗，還被惡整要以「無伴奏」的方式來秀舞技，反觀Joshua與Hoshi一拿出韓國泡菜，就輕鬆讓李昇基掏出錢來交換。

而Joshua與Hoshi也是首次參與旅遊實境節目的錄製，兩人玩起遊戲不顧形象，讓池錫辰覺得他們的互動就像親兄弟一樣，Joshua則透露與Hoshi認識近10年，兩人確實好到會幫對方洗澡，其他藝人一聽都很震驚，Joshua也趕緊解釋：「只有幫忙搓背啦！」李東輝也打趣說要幫池錫辰洗澡來增進兩人的關係，不料卻被池錫辰狠狠拒絕：「你幫我洗澡會比較像看護吧？」

池錫辰在節目中算是大長輩，好奇其他年輕人對他的看法？不料Hoshi不假思索地回應：「沒什麼特別的想法。」讓池錫辰很走心，而Hoshi見自己心直口快的回應讓前輩很受傷，連忙改口：「哥哥的想法很年輕，也都會分享人生智慧給我，我從他身上學到很多。」韓國最受歡迎的旅遊實境節目《杜拜大富翁》每週日晚間8點在中天綜合台播出。