印尼伊斯蘭學者理事會（MUI）明早將在雅加達國家紀念碑（Monas）廣場舉行聲援巴勒斯坦的集會活動，預計來自社會各界和宗教領袖等共200萬人參加。同時，印尼政府宣佈，將捐助200萬美元及逾50公噸物資給加薩巴勒斯坦人民。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，伊斯蘭學者理事會對外關係與國際合作事務主任蘇達諾托（Sudarnoto Abdul Hakim）昨天說，這場集會的目的是要求以色列政府停止造成許多巴勒斯坦人死亡的衝突。

集會活動由伊斯蘭學者理事會發起，來自社會各界人士、宗教領袖和社區組織團體，預計將有約200萬人參加。

蘇達諾托說：「我們已有集會許可，也完成了其他的準備工作，集會預計5日早上6點開始。」他強調，民眾上街是為了展現印尼人民熱愛和平的心，並呼籲以色列政府結束對巴勒斯坦的殖民。

他說：「集會是表達印尼民族熱愛和平的方式，特別是符合1945年憲法，也就是反對一切形式的殖民主義。殖民必須從地球上根除。（集會）是為了巴勒斯坦人民，也是反對以色列殖民主義的行為。」

印尼自建國時就支持巴勒斯坦獨立，從政府到民間皆力挺巴勒斯坦。印尼憲法中指出，獨立建國是所有民族的權利，且表達反對殖民主義的立場。

印尼1945年制定的憲法中，在序言寫道：「有鑒於獨立是所有國家不可剝奪的權利，因此，必須在這個世界上廢除一切殖民主義，因為它不符合人性和正義。」

印尼政府今天宣布，將為在加薩巴勒斯坦人提供200萬美元的援助及51.5公噸的物資，今天上午印尼總統佐科威（Joko Widodo）在雅加達哈利姆國際機場（Halim Perdanakusuma Airport）正式宣佈這批援助物資將送到加薩，這些援助物資分別來自外交部、國防部及民眾的捐助。

佐科威說：「這次援助是印尼政府、特別是外交部、國防部和民間社區的合作，透過募款獲得物資。」印尼政府還另外提供了200萬美元的援助，將發放給加薩的巴勒斯坦人。