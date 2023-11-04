下周英國天團COLDPLAY將接力獻唱，高市府將延續上半年「加食延暢」計畫，樂迷憑COLDPLAY 2023高雄演唱會門票，可在7處高捷車站領取50元商圈夜市優惠券。（柯宗緯翻攝）

迎接演唱會商機，高雄今年已舉辦近50場演唱會、吸引逾70萬人次，下周英國天團COLDPLAY將接力獻唱，高市府將延續上半年「加食延暢」計畫，樂迷憑COLDPLAY 2023高雄演唱會門票，可在7處高捷車站領取50元商圈夜市優惠券。

高市府經發局長廖泰翔表示，今年高雄迎來演唱會熱潮，國內外天團與歌手相繼在高雄開唱，市府推出「商圈夜市優惠券」，於鄰近捷運站同步設攤發放，吸引數以萬計的歌迷湧入商圈、夜市消費，業績至少成長3成。

六合夜市管委會主委莊其章指出，今年上半年演唱會，六合夜市攤攤業績爆棚。（柯宗緯翻攝）

廖泰翔說，這次在商圈夜市店家、攤商敲碗期待下，市府將於11月10日至12日三天在左營、巨蛋、高雄火車站、美麗島、三多、鹽埕埔和鳳山等7處捷運站，從上午10時到晚上10時設站服務發送，部分站點還配合散場及鄰近夜市服務到凌晨12時，歡迎持票樂迷把握3天機會前往就近站點領取，聽演唱會換優惠。

六合夜市管委會主委莊其章指出，今年上半年演唱會，六合夜市攤攤業績爆棚，為因應COLDPLAY演唱會，攤商更是磨刀霍霍，備料比平常多3倍，還安排更多工作人手，捲起袖管來迎接這3天的爆炸人潮，也感謝市府經發局，一次又一次讓攤商荷包賺滿滿。

經發局說明，這次使用範圍不僅包含高雄20處商圈、24處夜市，更特別邀請超過50家的夜經濟特色店家，代表性的居酒屋、餐酒館、小吃火鍋等都能使用，許多業者也自主延長營業時間或推出限量優惠來迎接歌迷。這次的商圈夜市優惠券可以使用到明年2月29日。

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