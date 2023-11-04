雲林縣長張麗善（左三）4日參觀「社區照顧關懷據點成果展」攤位，表示將透過各項福利服務，創造超高齡健康環境。（張朝欣攝）

雲林縣政府「幸福社照、銀齡閃耀」社區照顧關懷據點成果展，4日在縣府大禮堂登場，表揚49名據點服務滿5年以上長青志工，其中最年長的志工為91歲張黃專阿嬤，但阿嬤因有事無法到場接受表揚，雲林縣長張麗善表示希望透過各項福利服務，創造幸福宜居超高齡的健康環境。

雲林縣政府運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助舉辦此次成果展，由雲林縣長張麗善等人共同主持，頒獎給4個服務滿10年以上的社區照顧關懷據點，以及表揚49名據點服務滿5年以上長青志工，志工平均年齡68歲，最年長志工張黃專已91歲，最年輕志工為38歲吳庭嬅。

張麗善表示，雲林縣由於人口結構高齡化，截至今年9月，65歲以上老年人口比例為20.46％，已達超高齡社會。配合中央近年推動多項高齡者福利方案與計畫，長期照顧10年計畫2.0透過社區整體照顧ABC模式，以在地化的社區照顧，讓老人可以留在熟悉的環境中生活。

張麗善說，目前雲林縣已成立161處社區照顧關懷據點（含131處巷弄長照站），由有意願的社區發展協會、村里辦公處及民間團體參與設置，請當地民眾擔任志工，提供老人關懷訪視、辦理健康促進活動、電話問安諮詢及轉介服務，巷弄長照站亦提供餐飲、預防及延緩失能照護課程。

張麗善指出，除透過社區照顧關懷據點促進長輩社會參與，縣府也積極開辦長青學苑、推展長青食堂、日間托老餐食服務、補助整修老人會館，提供長輩良好休閒空間。今年度並推動雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫，建構全面性老人照顧服務網絡。