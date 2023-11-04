2024總統及立委大選接近，民進黨總統參選人賴清德暨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷溪口聯合後援會今天在溪口鄉舉行成立大會，內政部長林右昌說他選基隆市長時穿破6雙鞋子，要陳冠廷效法，立委莊瑞雄助講暗酸無黨籍立委參選人林國慶向妹子討內褲的爭議。

立委莊瑞雄推薦陳冠廷是年輕的優秀人才，話鋒一轉說，對手曾是他同黨的立法院同事，如今卻走錯路，男人喝酒應酬是常事，「但他喝完酒就算旁邊有坐檯小姐，也不會向人家討內褲」。莊瑞雄雖未指名道姓，但明顯暗諷無黨籍山區立委參選人林國慶。

內政部長林右昌（右）誇嘉義縣山區立委參選人陳冠廷是腳踏實地的年輕優秀人才。（截圖自陳冠廷臉書）

林右昌誇陳冠廷挨家挨戶拜票，是腳踏實地的年輕優秀人才，他還說，溪口鄉這次不僅票要開得漂亮，還要拿比上次選舉更高票，用選票支持賴清德、守護台灣民主。

嘉義縣長翁章梁（右）要溪口鄉親挺嘉義縣山區立委參選人陳冠廷進國會。（截圖自陳冠廷臉書）

翁章梁說，每次總統大選，民進黨溪口鄉得票率都是全縣18鄉鎮市第1名，明年選舉特別複雜，引起國際重視，近年來中國大陸戰機照三餐向台灣請安問好，可見這次總統大選與蔡英文、陳水扁選總統的情勢不一樣，溪口鄉要用選票讓國際了解台灣本土派的態度。

翁章梁說，藍白合不合？不到登記都很難講，民進黨隨時要有面對一對一戰爭的準備，過去選舉民進黨在溪口鄉都開出全縣最高得票率，希望這次總統選舉溪口能拚到全國得票率最高的鄉，還有挺陳冠廷進立法院，力拚民進黨立委過半，確保民進黨繼續完全執政，讓本土政權守護台灣。