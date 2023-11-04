打贏的彭男人馬，還將附近監視器畫面砸毀，企圖滅證。（翻攝臉書黑色豪門企業／吳建輝彰化傳真）

彰化縣王姓、黃姓少年，在網路上與彭姓少年留言互嗆，3日凌晨雙方相約街頭談判，先是在彰化市街頭互按喇叭嗆聲，隨即找人過來助陣，雙方一共約來18人街頭互毆，雨傘、木棍齊飛，甚至砸壞路邊監視器企圖滅證，警方表示，當晚循線將18名涉案的少年帶回，並移送偵辦。

雙方鬥毆的影片在臉書社團「黑色豪門企業」流傳，影片中看見10多人對1名男子狂毆，就連路旁的三角錐都變成武器，引發警方關注，警方表示，事發點在彰化市中山路一段一處超商前，當時並無民眾報案，不過事後循線帶回16名少年及2名成年男子。

彰化警分局表示，王姓、黃姓少年與彭姓少年在網路上因留言產生嫌隙，3日凌晨雙方在彰化市中山路狹路相逢，王、黃故意向彭姓少年按喇叭，引來彭姓少年不滿，一路尾隨，雙方人馬在中山路某超商前停下，隨即大打出手。

警方表示，事發點在彰化市中山路一段一處超商前，當時並無民眾報案，不過事後循線帶回16名少年及2名成年男子。（翻攝臉書黑色豪門企業／吳建輝彰化傳真）

警方說，根據監視器畫面調查，現場共有18人涉案，不過王、黃人馬共6人，不敵彭男的11人，敗下陣來的王、黃騎車逃逸，打贏的彭男人馬，還將附近監視器畫面砸毀，企圖滅證。

警方說，因涉案有多名未成年，訊後通知家長帶回；雙方共18人都已掌握並通知相關涉案人到案說明，並逐一完成做筆錄後，訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌，移送彰化地方法院少年法庭及請彰化地方檢察署偵辦。