桃園一名朱姓男子與A女在109年結婚，婚後生活還算美滿，不料，不到2年的時間，朱男去年4月發現，A女透過網路交友平台，認識1名林姓男網友後，A女的日常行為就有所改變。

朱男感到怪異，蒐證後發現，林男多次趁他不在家時前來，與A女獨處還發生性行為，去年7月發生更驚人的事，朱男回家時，還沒進門就聽到「呻吟聲」，朱男十分氣憤衝進屋裡，驚見A女與林男在床上準備嘿咻，朱男氣得錄影蒐證，提告請求2人連帶賠償精神慰撫金60萬元。

法院審理，A女與林男不否認朱男指控，但2人反控，會有外遇的行為，是因為朱男自己先外遇。A女指稱，之前並沒有因為朱男外遇，就對朱男求償。

法官審酌，A女在還有婚姻存續期間，與林男婚外交往，直到被朱男揭穿為止，時間長約3個月，2人坦承有發生性關係，外遇行為已明顯逾越社會一般通念所能容忍範圍，嚴重破壞豬男婚姻生活圓滿安全及幸福，背於善良風俗侵害配偶權。

而朱男在與A女婚姻存續期間內，先與其他異性友人有不正當的外遇交往行為，有A女提出錄音譯文當證據，朱男也不否認其內容，但辯稱：對話內容僅是熟識友人間聊天，並無侵害A女配偶權。

法官檢視對話內容，朱男：「對，你只會不接我電話而已，吵不起來，然後你不接電話，然後我就會擔心害怕」、「幹嘛，不好嗎？我們只吵，我們只炒飯不吵架」等情侶調情、露骨情色對話。

法官認，若無有不正當外遇交往關係，縱使再熟識的異性友人，不可能在一般日常生活中，出現如此失禮、冒犯性對話。A女與林男辯稱，朱男先與他人外遇交往，應屬可信。

法官日前依法裁定，A女與林男連帶賠償朱男精神慰撫金5萬元。 可上訴。