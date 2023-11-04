基隆市大武崙沙灘4日聚集百餘位立槳玩家，許多由萬里海域「由外而內」跨越封鎖線划回大武崙沙灘抗議基市府海域戒嚴。圖為多名由萬里出發划回大武崙沙灘的立槳玩家。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市大武崙沙灘4日聚集百餘位立槳玩家，許多由萬里海域「由外而內」跨越封鎖線划回大武崙沙灘抗議基市府海域戒嚴。圖為多名立槳玩家在封鎖線附近划立槳表達抗議。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市大武崙沙灘8月出現1日3人不幸溺斃的悲劇，基市府當時除封鎖海域檢討外，事後也拉近封鎖線。然上月26日有2位男子遊玩立槳跨域封鎖線，市府依違反發展觀光條例開罰15000元。為抗議基市府「海洋戒嚴」，4日百餘位立槳玩家串連，由萬里一路划回大武崙沙灘，凸顯越線就罰錢的荒謬。市長謝國樑日前回應，陳情活動是表達訴求，不會開單。

4日上午9時有百餘位立槳玩家齊聚大武崙沙灘前，以划60多艘立槳的方式，高喊「水域解嚴，還我海洋國家，還我大武崙！」，藉此抗議基隆市近日僅一跨越封鎖線就直接開罰的政策是「海域戒嚴」。

基隆市大武崙沙灘4日聚集百餘位立槳玩家，許多由萬里海域「由外而內」跨越封鎖線划回大武崙沙灘抗議基市府海域戒嚴。一名參加的李姓玩家表示，他雖不是受罰者，但一定會用包含司法等途徑，去對抗這不合理的管制。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

根據參與的李先生表示，他們多數從新北市萬里海域下水一路划到大武崙沙灘現場，藉此凸顯從「警戒線線外」的萬里划回大武崙不用受罰，但是從線內的大武崙划到線外卻會直接被開罰的荒謬性。李先生表示雖然他不是被開罰者，但是他們會用盡一切手段包含行政訴訟等，用「肉身」去對抗不合理體制。

而日前受罰的的程姓男子也參與抗議活動，披著「光榮受罰毫無悔意」的紅背帶，他表示，將海洋封鎖起來是戒嚴做法，現場也沒有看到公告「越線要受罰」，開罰於法無據，將會申訴或提告。

中華民國開放水域聯盟理事長李元治則表示，市府沒有找專家學者、科學調查，僅用「感覺危險」就把海域封鎖，如今又用高額罰金懲罰越線。李強調，發展觀光條例應是發展觀光，不是阻礙觀光，越線就開罰並無合法依據。應強化的是加強安全下水的觀念教育及岸上之管理。

李元治也建議，其實越多的立槳、獨立舟是會增加游泳溺水的救援能量，可立即到現場救人，否則等到岸上的人到達都太晚，

市議員施偉政表示，追求安全不等於恐水。台灣是海洋國家，它並不是內陸型國家，所以一味的封鎖海域，封鎖能夠親水空間。對許多對於海洋活動這類的民眾來說感到非常不解，也對基隆市政抱持非常憤怒的看法。

施認為，市府應該要想辦法開創安全的親水空間，來讓民眾能夠合理的去玩水。難道廚師切到手，就不要再烹調了嗎？難道他就不用菜刀了嗎？這完完全全是本末倒置。

市議員許睿慈表示，海洋文化自古以來是基隆最深刻的記憶，像是潮境公園、海大、海科館、正濱漁港、碧砂遊艇碼頭等等都是海洋領域甚至是產業。

許建議，請產發處用心邀集相關專業團體討論，協調出真正合適可行的管理辦法，而不是用像古代「海禁」政策這樣落後的方式，讓基隆從「海洋城市」變成「海禁城市」。

基隆市警局第四分局及海巡署針對抗議活動同步在岸上蒐證戒備，消防局也出動救生艇戒護，警方也沒有採取動作，過程平和。市府則表示市長日前已有說明，故不另回應。

謝國樑日前表示，開放水域是應該的方向，但施政要以市民和觀光客的安全為主要考量，維持警戒線是必要的，至於民間團體的訴求會來再討論，若有陳情活動是表達訴求，不會開單。