台中市長盧秀燕今天到西區興農宮贈匾，感謝廟方對社會的貢獻。（張亦惠攝）

2024總統大選倒數71天，藍白合至今仍卡關，國民黨15縣市長連署支持國民黨黨主席朱立倫提出的2方案。台中市長盧秀燕今天出席興農宮神農大帝贈匾活動被問到藍白合會不會心想事成時表示，只要有決心、存好心一定有好的結果。

藍白合至今變「藍白拖」，引發基層焦慮，朱立倫昨提出2方案，包括參考日本的在野聯盟立委投票占50％、另外50％尊重民眾黨的民調方式；另一則是參考德國的聯立制模式，由「侯柯配」、「柯侯配」與「賴蕭配」進行對比民調占50％，另外50％則由國民黨與民眾黨互比政黨支持度。今天全台藍營15縣市首長連署支持朱立倫提出的方案，呼籲柯文哲盡快組隊。

加入連署的盧秀燕中午到西區興農宮參拜、贈匾，被詢問到祈求什麼？盧秀燕說，她30年來都有出入興農宮，今天來代表台中市政府贈匾，感謝興農宮對社會的貢獻，另，祈求神農大帝保佑台中跟國家風調雨順、民眾豐衣足食，市長的心願就這麼簡單。興農宮香火鼎盛、很靈驗，也祈求好友們心想事成。

被問到現在藍白合是否也會「心想事成」，盧秀燕說，人生會有很多的困難，只要有決心、只要存好心，一定會有好的結果。至於這句話是送給誰？盧秀燕說「送給每個人」，包括她自己。