時代力量4日舉辦「交通安全 力來守護」2024 時代力量政見發表會，由黨主席王婉諭、秘書長李兆立、不分區立委參選人陳昱安、零死亡願景召集人林柏勛，發表行人安全交通議題調查報告與四大交通政見，並邀請交通 YouTuber 企鵝交通手札、交通 YouTuber 貓頭鷹交通書與談，展現全黨投入交通改革的成果與主張。

王婉諭表示，交通事故每年奪走 3000條人命、造成 50 萬人受傷，讓台灣每年付出超過7000億的社會成本，更以「行人地獄」惡名聞名國際，可是國民黨與民眾黨急著討論火車班次、民進黨忙著清點誰已經上車，只有時代力量拒絕政治奪權的肥皂劇，不參與政治口水，選擇和人民站在一起，全黨力推交通改革、行人安全。

王婉諭指出，各政黨、總統參選人皆參與「820還路於民凱道大遊行」並簽署台灣行人宣言，卻還沒有一個政黨、一位總統候選人提出交通政見，時代力量是第一個，也是迄今唯一個召開完整交通政見記者會的政黨，也走在交通部、各政黨前面，斥資百萬，完成台灣百年來第一份的行人安全交通議題萬人大調查，因為時代力量更相信科學與數據，更在乎每一位台灣人民的生命安全。

陳昱安指出，本次交通議題大調查發現，我國每年交通事故造成 7000 億損失，遠遠超過國防、教育、社福支出；現行錯誤的交通政策，不僅還沒準備好人本交通所需的人行空間，也造成行人與駕駛間的衝突；最後，面對惡劣的交通現況，民眾願意付出更多成本，來換取更安全的交通環境。

陳昱安表示，時代力量提出四大主軸的交通政見，包含「落實交通3E」、「實踐道路平權」、「強化車輛安全」以及「推動運具稅改」。

陳昱安說明，時代力量主張建立駕照分級制度和定期回訓制度要求改善道路設計、行人穿越線（斑馬線）退縮、路口增設行人庇護島、全面禁用爆閃燈；針對交通執法，時力主張加強取締危險駕駛行為、落實違規記點、修正《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，要求提高交通工程和教育改善經費。

陳昱安說明，時代力量要求破除四輪霸權的交通戒嚴，扭轉長期導向以車為本的交通設計，包含標線、車種分流、機慢車禁行內車道、強制待轉等，透過推動道交條例修法，廢除機車強制代轉、內車道禁行機車等不合理規範，落實道路平權。

陳昱安表示，為加強車輛安全，時代力量認為應將 AEB 車輛自動煞停系統入法，並建立官方二手車履歷認證，制定車用隔熱紙檢驗標準；推動運具稅改，讓汽車關稅合理化、調降汽車貨物稅、廢除機車貨物稅、修正牌照稅級距、燃料使用費改為「隨油徵收」，落實賦稅公平。

李兆立指出，時代力於台灣行人安全交通問題的網路民意調查報吿，樣本數量是一般民調的十倍、達萬份，交通部定期執行的《民眾日常使用運具狀況調查》雖提供民眾使用交通工具的基本資料，卻沒有調查用路人的感受和實際遭遇的問題，時代力量的調查是第一份從用路人角度出發的調查報告。

李兆立強調，報告中提到了幾個重點議題，包括台灣的交通安全危機：行人的困境、被遺忘的「超高齡社會挑戰」：人行道的規劃、政府的雙重標準：鼓勵生育，卻忽視學童的安全、從交通部倉促推出新制，看行人與駕駛的對立衝突，以及台灣是否準備好走向以人為本的交通規劃，在報告的最後，我們也提供了幾項近年被討論的交通改革政策，例如駕照定期回訓、汽車隔熱紙透光率規範以及強制加裝預警自動煞車系統等。

林柏勛指出，時代力量版本的《道路交通安全基本法》 草案，具有五大亮點。第一、2050 零死亡願景入法，時力版本第一條就明確列入 2050 零死亡目標。第二、公民參與，我們要求道安會委員，三分之一席次必須要由公民以及學者專家組成。第三、明定運輸業者責任，要求設置專責管理人員，建立道路交通安全管理系統。第四、駕照分級制度，時力版本寫明「安全駕駛人制度」。第五、設立直屬行政院的交通安全保護官，明定權力與責任具體解決問題。

交通 Youtuber 企鵝交通手札提到，我國現行法規因地制宜的結果，就是地方政府各自為政。先前時代力量要求全國道路工程及標線畫設標準化，卻遭到民進黨立委鄭運鵬批評「雞毛蒜皮」、「作業程序過於冗長」，顯見執政黨對於台灣交通規劃權責破碎的亂象毫無意識。

企鵝交通手札強調，交通 3E 中工程面非常重要，若道路設計紊亂，將導致用路人無所適從。目前全台 22 縣市及轄下各鄉鎮區公所，竟有三百多套道路設計規範，時代力量很早就提出具體規劃，但很遺憾其他政黨遲遲未跟上。呼籲政府盡速將道路設計法制化，訂定明確制度規則讓地方依循，才能真正減輕基層承辦壓力、守護用路人安全。

本次調查委託皮爾森數據，於7月24 至8月06日採用網路主動發放調查方式，共完成 1萬0733份有效樣本，在 95％ 信心水準下，抽樣誤差為正負 0.95％ 。