高先生今年7月捐出肝臟、腎臟和眼角膜遺愛人間，妻子、大哥和4名子女今天出席台北榮總器官捐贈感恩會。（王家瑜攝）

今年7月，64歲的高先生騎機車發生車禍，因為嚴重撞擊，醫師判定可能撐不過幾天，家屬經過討論後，決定捐出肝臟、腎臟和眼角膜，遺愛人間。大女兒高小姐說，從沒想過爸爸會因為車禍離開，讓她深感人生無常，於是在爸爸離世後1個月左右，父親節時完成簽署器捐同意書，當作懷念爸爸的方式。

台北榮民總醫院今天（4）舉辦「心傳真愛-112年器官捐贈感恩會」，邀請近3年器官捐贈者家屬、受贈者及其家人，超過百人與會。台北榮總院長陳威明感謝所有捐贈者高貴無私的奉獻，讓許多重症或失明的病人得以延續寶貴生命、重見美好世界，甚至重返社會、貢獻所長，也謝謝捐贈者家屬在悲痛難捨的時刻裡，支持並成就了這份大愛助人的決定與美意。

台北榮總歷年捐贈器官及組織的人數已達964位，為感念捐贈者的大愛精神，每年辦理追思感恩會。據統計，去年8月至今年9月期間共有60人捐贈器官，高先生也是其中之一。他的妻子、哥哥和4名子女，今天一同出席感恩會。

大女兒高小姐回憶當時，爸爸發生車禍遭受嚴重撞擊，醫師評估病況不太好，即使繼續維生，可能只能撐幾天。當天大伯父從宜蘭趕來，家人經過討論後，很快地決定走器捐流程，爸爸總共捐出肝臟、2顆腎臟和2副眼角膜。

「我沒有想過我爸會因為車禍離開。」高小姐說，自己之前就想過器官捐贈，在爸爸過世後，她深感人生無常，於是在今年父親節完成簽署，用這件事來懷念爸爸；從事音樂文化工作的大伯父也預計以爸爸的名義籌辦一場音樂會，讓更多人了解器官捐贈的觀念。