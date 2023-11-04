台中市一名李姓男子結婚多年，育有一子一女，婚姻生活幸福美滿。不過去年間，李妻曉雲（化名）意外發現丈夫與其他女子出遊、約炮，甚至事後於網路論壇分享此種種的心得歷程，曉雲認為侵害配偶權，為此提告丈夫求償100萬元。台中地院審理，審酌李男確曾與其他女子傳送露骨訊息、私密照片，最終判他須賠曉雲40萬元。

判決指出，李男與曉雲結婚多年，膝下育有一子一女，婚姻生活一直幸福美滿。然而，曉雲卻於2022年發現丈夫出軌，不僅與一名女子互相傳送親密訊息、私密照片，更曾多次相約出遊，甚至事後還將二人之間的性行為寫成心得，分享於網路論壇供人閱讀。

對此，曉雲心碎不已，帶著丈夫與女子在汽車旅館的刷卡存根、對話紀錄以及當時李男奔赴大陸唸博士班時所擬定的契約截圖等為證，後續向台中地院提出侵害配偶訴訟，提告丈夫求償100萬元。李男抗議求償金額過高，強調他與該名女子僅發生過一次性行為，另曉云所提及的契約，則應限於大陸攻讀博士班時期；至於網路論壇心得分享，僅僅協助他人代筆發文，真實情況中並無與多名女子發生性行為。

台中地院審理，審酌曉雲所提供之證據無法證明李男與其他女子發生過性行為，然另考量李男與其他女子相約汽車旅館，互傳親密簡訊「好美」、「好想舔」，已逾越一般正常男女的交往程度；另李男早先為大陸攻讀博士班所簽下的契約，法官認為直至今日仍存在拘束力，並依據上述對話紀錄之截圖具證據能力，最終判決李男須賠償妻子曉云40萬元。可上訴。