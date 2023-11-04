民進黨總統參選人賴清德4日在台南市成立全台第一個總統、立委聯合競選總部，並授戰旗給台南競總主任委員、市長黃偉哲。（洪榮志攝）

民進黨總統參選人賴清德4日在台南市成立全台第一個總統、立委聯合競選總部，現場湧入2萬多名支持者，氣氛熱烈。（洪榮志攝）

民進黨總統參選人賴清德4日在台南市成立全台第一個總統、立委聯合競選總部時，公開承諾說，和平是未來他的使命，將用「和平當燈塔，民主做指南針」，帶領人民勇敢向前走，也會發揮民進黨清廉勤政的創黨精神，組織清廉政府，重新得到人民對政府的信任，「更好的未來還在前面」。

上午的聯合競選總部成立大會，賴清德還授戰旗給台南競總主任委員、市長黃偉哲，並逐一介紹民進黨台南市6位立委參選人，籲請台下2萬多名鄉親支持，現場氣氛十分熱烈。

賴清德強調，他當選總統後，帶領國家將用人唯才，如同民進黨提名的立委，秉持民主大聯盟精神，跨黨派、跨世代、跨領域，也會發揮民進黨清廉勤政的創黨精神組織清廉政府，讓民代與人民監督，重新得到人民對政府的信任。

賴清德還說，當選總統後將落實愛、和平、非暴力的民進黨核心價值，照顧基層、擴大投資社會，並秉持和平理念處理兩岸關係，「蔡總統說和平是唯一的選擇，和平也是未來清德的使命」，他要用「和平當燈塔，民主做指南針」，帶領人民勇敢向前走。

賴清德進一步認為，朝野雖分屬不同政黨，但只不過是競爭對手，面對中國威脅及國際挑戰，國內更應該團結，國家利益高於政黨利益、政黨利益高於個人利益，他要以民主力量及國家認同，團結台灣社會及朝野政黨。

賴清德強調，未來將發揮醫療專才，打造健康台灣，讓國人更健康，世界也能擁抱台灣，並堅定打擊黑、金、槍、毒、詐騙，建立良好的治安環境，讓世代安居樂業。