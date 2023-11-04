台北市信義區信安街一處民宅，昨(3日)上午發生火警，消防局派遣大量人車前往現場灌救，在1樓尋獲1具焦屍。民進黨信義、南松山立委參選人、台北市議員許淑華今(4日)在臉書指出，無情的大火造成一人嗆傷死亡，更讓3個家庭無家可歸，她向居民承諾「有我在，後續會努力協助爭取重建事宜」。

警方調查，該處為57歲溫姓男子與77歲母親及3個子女共同居住，溫男因為曾經中風行動不便，無法即時逃生，倒在門口附近喪命，另有一名男子背部燒燙傷。許淑華在臉書提到，突如其來的一場大火，現場滅火器的功能也無法發揮緊急效果，因為是鐵皮屋的關係所以火勢一來一發不可收拾，她聽聞訊息趕到現場，由社會局、民政局及卓秀娟里長陪同，看到老媽媽與受災戶的住戶讓她心裡很糾結難過與不捨。

許淑華指出，無情的大火造成一人嗆傷死亡，更讓3個家庭無家可歸，趕緊協助後續安置與殯葬支援補助，並協助尋求社會資源協助，有關後續安置問題將再邀集相關政府部門來進行協助。她也向居民承諾，「請大家放心，有我在，後續會努力協助爭取重建事宜！」