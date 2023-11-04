庭沼珉在《30日》中不計形象展現「崩壞演技」。（車庫娛樂提供）

今年韓國最賣座的愛情電影《30日》，是姜河那、庭沼珉繼《二十行不行》後，暌違8年再度合作，在韓國上映後，蟬聯三週韓國票房冠軍，韓國觀眾滿意度高達96％，是繼上半年的《犯罪都市3》後，穩占韓國票房冠軍最多天的電影，以新穎的劇情加上逗趣的臺詞，以及姜河那、庭沼珉完全不計形象的瘋狂演技，令許多觀眾都笑到大呼超抒壓，姜河那也表示：「在讀《30日》劇本時我就笑了，覺得很有趣所以決定參演。拍攝現場更有趣，看了成品後覺得比拍攝時更有趣！」

2人飾演一對夫妻，姜河那表示：「讀了劇本得知對手演員是庭沼珉後，讓我感到很放心！」也覺得庭沼珉比起之前，現在成為了一名更成熟的演員了，「拍攝時我常常在想：『當沼珉那樣演時，我該怎麼回應會比較有趣呢？』常苦惱該給予什麼樣的反應。」庭沼珉則說：「拍攝《二十行不行》時，我和姜河那都沒什麼經驗，所以才能展現出青澀的模樣，這次彼此都累積了許多經驗後一起合作，真的很開心！河那總是會接受我的意見，讓彼此的默契變得更好。而且他的反應也都很好，讓人能樂在其中地拍攝，這似乎成為我的動力，很謝謝他！」

姜河那還表示因為要二度合作，特地重看了《二十行不行》，結果發現庭沼珉和8年前一樣完全都沒變。庭沼珉也笑說：「幾天前我們一起拍攝雜誌照時，我也說了一模一樣的話！」姜河那則說這就是他們的默契，導演南大中也透露庭沼珉和姜河那常在現場交換意見，讓每場戲都變得比原先的劇本內容精彩，而姜河那也很感謝導演讓他跟庭沼珉再度合作。

姜河那這次將展現前所未見的「超級窩囊」的爆笑演技，「我覺得每個人都有窩囊的一面，而像那樣的一面就能以『正烈』這個角色呈現給觀眾。在我拍攝『淋得滿頭是雪』的場面時，我還心想『有必要窩囊到這個程度嗎？』」姜河那還澄清說自己都是依照導演指示去演的，真正的自己並沒有那麼窩囊。片中與姜河那有多場對手戲的尹敬浩，也透露姜河那有些表情令人感到很驚奇，宛如「喜劇天王」金凱瑞，這讓姜河那聽了覺得壓力很大，但也很感謝尹敬浩如此高度地讚賞他。

此外，庭沼珉也不計形象展現「崩壞演技」，也讓導演驚訝地透露：「庭沼珉的喜劇演技太精彩了，就像把本作當成引退作在演一樣！我真的很感謝她演到那個程度，但也覺得有點擔心，甚至還有點罪惡感呢！」庭沼珉聽了則笑說自己不會引退的，還表示：「喜劇的樂趣在於那狀況本身就很有趣，所以能讓我更專注地去展現演技，我想那似乎就是喜劇的魅力。雖然近看是悲劇，但旁人若看了覺得有趣，那似乎就是喜劇。」

被問及在拍攝的過程中婚姻觀是否有所變化，姜河那表示：「我對婚姻沒有明確的想法，比起是否有所變化，我是覺得也有像電影中的主角他們那樣的人生啊。」也稱，目前沒有很渴望結婚的念頭，因為覺得自己還沒遇到命中注定的對象，他說：「我也不是那種事業心很重所以不想結婚的類型，人生總會遇到想和對方結婚的對象，但現在似乎還沒遇到呢。」

另外，姜河那在以前的訪談中，曾斬釘截鐵地說不會和圈內人交往，他這次也趁機特別澄清：「年紀輕輕時的訪談就像宣言般地出去了，但並沒有到那個程度。當時是覺得身為演員的自己常忙到沒有頭緒了，如果交往對象也是藝人的話，似乎要花費更多心思，對方也會因為我而需要更費心，所以我才會那樣說，但一不小心就變成過度激烈的發言了，那並不算是一種宣言。」《30日》11月24日（五）在台上映。