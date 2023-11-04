新北市為協助業者拓展銷售通路及活絡商機，在亞洲最大「誠品生活新店」開幕後，媒合業者於「誠品線上」推出「玩美新北」專區。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市為協助業者拓展銷售通路及活絡商機，除辦理多場特色市集活動外，在亞洲最大「誠品生活新店」開幕後，媒合業者於「誠品線上」推出「玩美新北」專區，共同推廣新北特色商品搶攻雙11優惠，即日至11月30日推出7折起的優惠活動，協助業者拓展網路商機，也讓更多民眾看見新北優秀的在地特色商品。

經發局長何怡明表示，為帶動庶民經濟發展，引領業者持續創新，市府每2年辦理1次新北嚴選徵選活動，鼓勵業者以創意為核心，運用在地故事或食材等，研發各地區具代表性之特色商品，攜手打亮「新北嚴選」品牌。

經發局補充，也樂商號的「趣消暑」貢寮石花，為2022年新北美味好禮組獲選商品，為讓消費者可以方便自行熬煮，將定量的石花乾包裹為球狀，消費者只需按說明書上的圖解步驟，就可輕鬆解決傳統上稱重、清洗、過濾等多重步驟；王子創意文具國為新北首家文具觀光工廠，以各式各樣的創意造型橡皮擦如溶化雪人、會跑的橡皮擦迴力小車、手錶等聞名，至今已開發出超過2000種類的橡皮擦，深受許多大小朋友的喜愛。

除誠品線上「玩美新北」專區推出7折起的優惠活動外，誠品線上同時推出「雙11狂歡盛典」優惠活動，單筆滿額6000元贈送666元抵用券，新入會及APP首次登入可領150優惠券，趕緊把握搶好康優惠，一起踴躍支持新北特色商品（網址：https://www.eslite.com/exhibitions/CU202310-00175）。