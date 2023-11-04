大陸微信公眾號「信語南水北調」4日消息，中國大陸南水北調集團青海有限公司3日在西寧正式掛牌成立。南水北調集團董事長蔣旭光表示，青海省是南水北調西線工程重要區域，集團將深化拓展「調水＋」區域戰略，創新「水能融合」發展模式，全力推進在長江上游調水入黃河的西線工程，早日開工建設。

南水北調工程公司網站介紹，南水北調工程分別在長江下游、中游、上游規畫東線、中線、西線三個調水區、形成三條調水線路。根據2002年大陸國務院《南水北調工程總體規畫》，將長江、淮河、黃河、海河相互聯接，構成中部地區水資源「四橫三縱、南北調配、東西互濟」總體格局。

其中，西線工程在長江上游通天河、支流雅礱江和大渡河上游築壩建庫，開鑿穿過長江與黃河分水嶺巴顏喀拉山的輸水隧洞，調長江水入黃河上游。西線工程的供水目標，主要是解決涉及青海、甘肅、寧夏、內蒙古、陝西、山西等6省（自治區）黃河上中游地區和渭河關中平原的缺水問題。結合興建黃河幹流上的大柳樹水利樞紐等工程，還可以向臨近黃河流域的甘肅河西走廊地區供水，必要時也可相機向黃河下游補水。規畫分三期實施。

南水北調工程規畫最終調水規模448億立方米，其中東線148億立方米，中線130億立方米，西線170億立方米，建設時間約需40～50年。根據實際情況分期實施。

南水北調青海公司是南水北調集團成立的第一個省級區域公司，定位為南水北調集團在青海的市場化綜合業務投資平台、經營開發平台和融合發展模式創新平台，業務範圍涵蓋投資管理、引調水工程、新能源、生態環保、智慧水務、文化旅遊等多個業態領域，致力打造投建營一體化的專業平台。

掛牌儀式由南水北調集團黨組總經理汪安南主持。青海省委書記陳剛、省長吳曉軍、南水北調集團董事長蔣旭光等出席揭牌。青海省副省長才讓太，省委祕書長朱向峰，省政府祕書長蘇全仁；南水北調集團副總經理孫志禹、總會計師余邦利見證。

才讓太指出，希望以南水北調集團青海公司成立為契機，聚焦水生態治理、重大引調水工程、水網基礎設施、城鄉供水等重點領域，開展多元化合作業務，助推青海水利事業更好發展。青海省將加強要素保障、創優營商環境。

蔣旭光表示，青海省是南水北調西線工程重要區域，自集團與省政府簽訂戰略合作協定以來，雙方高頻互動、密切合作，加快推進「1＋N」戰略合作體系落實落地。南水北調集團將充分發揮國資央企優勢，深化拓展「調水＋」區域戰略，創新「水能融合」發展模式，全力推進西線工程早日開工建設。