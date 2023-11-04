台中新社花海暨台中國際花毯節將於11日盛大登場，將進行交通管制。（東勢警分局提供）

台中新社花海暨台中國際花毯節將於11日盛大登場，屆時將湧入大批人車潮，勢必易造成交通壅塞；主辦單位除規畫花海展區管制措施外，東勢警分局將於新社區協興街與華豐街口等37處，視車流多寡彈性部署執勤交通崗，以維持交通順暢。

「愛你愛山 璀璨重綻」新社花海暨國際花毯節本周六登場，打造全台首座漂浮於空中的花卉城堡–漂浮花都，透過隱喻方式將新社的自然生態、農業及人文等元素，設計為守護新社的3大守護神，一起將新社打造成生氣盎然的模樣，遊客來到這裡，彷彿走進充滿理想的烏托邦。

台中新社花海暨台中國際花毯節將於11日盛大登場，將進行交通管制。（東勢警分局提供）

新社花海及花毯節疫後首次合體，屆時將湧入大批人車潮，東勢警分局協同支援警力於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口（水塔）、中興嶺圓環、興社街一段與國校巷口、興社街一段225巷口等37處，視車流多寡彈性部署1-2名警力及1-2名義交執勤交通崗，維持交通順暢。

另外，主辦單位也規畫花海展區的管制措施，包括一、行人徒步區：興義街及協興街花海園區內是「行人徒步區」；二、單行管制：從東山街與興中街起，向南至興中街與協中街口，都是單向管制；以及協興街與興中街起，至協興街與苗圃橋（花海徒步區入口）止，都是單向管制；三、接駁車專用車道：從東山街與興中街起，直行至興中與華豐街口，左轉華豐街，直行至協興與華豐街口，即可右轉進入接駁車總站搭乘接駁車，這一段路都是接駁車專用車道。

活動期間平日除原有豐原線、太原線及捷運松竹接駁路線外，假日再增加東勢線及會場環線，總共規畫5條免費接駁路線、12處區內及區外停車場，提供汽車2362格、機車1773格停車空間，讓民眾便利停車後，輕鬆轉乘接駁車直達會場。

台中新社花海暨台中國際花毯節將於11日盛大登場，將進行交通管制。（東勢警分局提供）

本次活動會場展區主要停車場為第一、第二、滯洪池旁、華豐街路側；另於新社區內、外規畫平假日提供豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場、太原(祥和)停車場；假日再提供中興嶺營區停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園，總計8處外圍停車場，每個停車場旁皆配合設置接駁站，提供免費接駁服務。

東勢警分局長林大為提醒民眾，新社區周邊道路狹窄，活動期間將進行展區周邊道路管制，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行；並再次呼籲，請民眾善加利用外圍停車場停車後再轉乘免費接駁車前往展區，避免找不到停車位而壞了賞花的興致。