隨著民間健康意識抬頭，許多民眾都已養成定期身體健康檢查的席款。不過國民黨台北市議員王欣儀指出，近日接到許多民眾反映，台北市立聯合醫院提供的健檢服務，檢查後提供1本報告、1本說明，民眾要了解檢查結果還得「翻書找答案」；此外聯醫雖然有「聯醫掛號」APP及「聯醫雲端醫院」APP可供民眾線上檢視健檢結果，不過卻必須要先在醫院有看診紀錄，遭質疑不夠便民。

王欣儀在議會警政衛生部門質詢時指出，台北市立聯合醫院因應民眾定期身體健康檢查的風氣，也有依需求提供不同等級自費健檢的項目，近一個年度，民眾申請自費健檢約有2萬件。不過王欣儀表示，近日接獲不少民眾反映，同樣的自費健檢價格、檢查項目，許多一般民間醫療院所服務品質已超過聯醫，像是自費健檢報告的易讀性、醫療院所APP提供的服務及資訊，都比聯醫更親民、便民。

王欣儀近一步指出，聯醫提供民眾的健檢報告一共有2本，1本是檢查報告，1本是健康檢查項目說明，等於是民眾拿到報告後，還得相互對照找答案。此外，聯醫雖有「聯醫掛號」APP及「聯醫雲端醫院」APP讓民眾可以線上看報告，但條件卻略顯繁複，民眾必須得先在聯醫「看過診」，且還得加入APP會員；而民間醫院也有APP，用手機就可看到檢查報告，還可以下載留存。

北市聯醫表示，自費健康檢查報告與檢查項目參考值說明內容，會進行整併與程式修改更新，未來民眾可從雲端醫院APP線上查詢各項檢查檢驗數值外，也會有完整的健檢報告內容可查閱，針對自費施作CT、MRI等影像檢查的民眾，也能提供光碟影像，供後續就醫使用。