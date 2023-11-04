日本民間氣象公司Weather Map指出，日本東京市區今天上午11時15分的高溫已站上攝氏25度，是繼2009年以來時隔14年再度在11月出現逾25度的「夏日」。

東京今年至今共出現141天「夏日」，再寫觀測史上最多「夏日」紀錄。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本的西日本及東日本地方今天受到高壓籠罩天氣晴朗，加上來自南方較往年溫暖的空氣流入造成溫度上升，截至上午11時止的最高氣溫出現在千葉縣鴨川市的27.2度，創11月觀測史新高紀錄。

東京市區今天上午最高溫已來到25.1度，接下來最高溫若達26度，將是繼1977年以來時隔46年再度在11月出現逾26度高溫。

另外，名古屋最高溫上看25度，如果在11月出現連續3天的「夏日」，將創1890年以來的當地觀測史首例。