台灣發明協會日前赴韓參與首爾發明展，共獲得22金、25銀、34銅獎，大江生醫也榮獲大會首獎，台灣發明在國際上發光發熱。

台灣發明協會率領146名參展團員，帶著97件台灣發明家作品前往韓國參加首爾發明展，3日大會頒獎結果出爐，台灣除大江生醫獲得首爾大會首獎之外，共獲得22金、25銀、34銅和5特別獎，成果斐然。

其中台北城市科技大學為最大贏家，除獲得首爾發明獎韓國特別獎之外，還拿下7金、3銀、5銅和1泰國特別獎。台北城市科技大學工程學院院長黃俊賢表示，學校長期致力培養學生國際視野努力，此次學生能於國際首爾大展中獲獎，感到很榮耀。

基隆銘傳國中老師率領銘傳數理資優8年級學生，則獲得1金、1銀、3銅和1特別獎。銘傳國中主任劉珠玲說明，校內設有自造中心，積極投入教育資源，從7年級開始培養學生能從生活中發想創意，小發明家克服萬難，在兼顧學業下堅持完成作品，此次參展也由學生全程英文解說作品，頗具國際發明家風範。

此外，長庚科技大學與亞東科技大學分別在生醫科技類獲得1金、1銅、1特別獎及2金、2銀、8銅和2特別獎；元培醫事科技大學也獲獎牌數面，可看出台灣對生醫科技類研發的投資成果。

台灣發明協會表示，韓國首爾發明展為國際大型世界發明展之一，在發明人心中為至高榮譽，此次台灣無論是企業參展專利件數或學術界參與件數，都明顯增加許多，其中以生醫科技類為多，顯見台灣走出國際決心。