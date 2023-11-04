北市保大員警至原住民族運動會，與民眾進行識詐宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保大員警至原住民族運動會，與民眾進行識詐宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市4日在天母運動公園舉辦「112年原住民運動會」，邀請全國原住民族健將參加一年一度的體育盛事，現場安排原住民傳統舞蹈及現代熱舞表演、音樂節目，也有各式各樣的原住民族手工藝品及美食攤位，吸引眾多民眾及外籍人士熱烈參與。

北市保安警察大隊與北市原住民籍議員李傅中武、市府原住民族事務委員會合作，由排灣族的保大員警身著家傳的「貴族背心」，進行識詐、打詐的宣導工作，以提升民眾的反詐騙意識。

李傅中武表示，近期詐騙案件層出不窮，現代人應培養識詐的意識，民眾自己也要提高警覺並配合保大進行識詐宣導，展現原住民族多元文化的豐富面貌，更要全力配合警方打擊詐騙的決心。

保大大隊長陳建龍表示，近期最常見的詐騙手法如「假投資」、「假愛情交友」、「解除分期付款」以及「假網購拍賣」等類型，民眾如接獲詐騙電話或訊息，千萬記得「不貪心」、「不匯款」、「冷靜查證」，可隨時撥打165或110報警求證。