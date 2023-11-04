自台灣黑熊「里高萬」野放後累積近75天的活動軌跡資料顯示，活動範圍多半在花蓮卓溪與台東海端2鄉接壤處，以及鄰近錦屏、長良林道等區域。（林保署台東分署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

林保署台東分署會同野灣野生動物保育協會獸醫師、野聲研究人員組隊，於海拔約2300公尺左右的原始森林中尋獲台灣黑熊「里高萬」脫落的頸圈，現場採集頸圈上遺留的毛髮。（林保署台東分署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台灣黑熊「里高萬」今年8月15日由林業保育署台東分署及海端鄉錦屏部落族人共同野放返回森林，期間持續透過頸圈上的衛星發報器接收牠的活動與生理訊息；不料，近日接收到數筆疑似死亡的靜止訊號，所幸證實是頸圈脫落，為期1年的監測計畫則宣告提前結束。

「里高萬」是林保署台東分署救援的第5隻台灣黑熊，自野放後累積近75天的活動軌跡資料可見，活動範圍多半在花蓮卓溪與台東海端2鄉接壤處，以及鄰近錦屏、長良林道等區域；10月29日午夜，衛星回傳的數筆訊號卻呈現持續靜止與體溫下降，疑似已經死亡的狀態。

台東分署隔日會同野灣野生動物保育協會獸醫師、野聲研究人員共同組隊，歷經2天路程，於海拔約2300公尺左右的原始森林中尋獲脫落的頸圈，經由現場跡象研判「里高萬」應該安然無恙，而原先預計執行至少1年的監測計畫也因此提前結束。

台東分署表示，頸圈是在1棵青剛櫟樹下尋獲，該區域是位於中央山脈的殼斗科天然林，生態多樣性極高，人跡罕至且食源豐富，特遣人員也在周邊發現許多黑熊抓痕與排遺，甚至還在1株鐵杉的樹洞內發現熊窩。由於尋獲的頸圈上有1小撮疑似台灣黑熊的毛髮，初步研判應是在攀爬移動時，頸圈受拉扯而脫落，相關跡證已妥善搜集後攜回，提供後續研究分析。

台東分署分署長吳昌祐表示，本次尋獲頸圈的地點，應該就是「里高萬」極為重要的棲息地，已在該區域適當地點設置多台紅外線相機，期望未來能拍攝到現蹤身影。