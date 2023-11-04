便秘是現代人普遍的困擾，影響健康至鉅，有些人不解已經吃了很多纖維質、也喝了很多水，為何還是便秘，大腸直腸科醫師黃郁純表示，關鍵可能是缺乏水溶性纖維，也就是「膠質」，她推薦從海鮮、穀類、蔬菜、水果等5大類膠質聖品攝取，其中蘋果與香蕉含豐富的膠質，且獲取來源容易，堪稱懶人解決便秘的首選。

台安醫院大腸直腸科醫師黃郁純在其臉書粉專中表示，很多有痔瘡或長期便秘的患者，自認已經吃了很多纖維質，也喝了很多水，但為何還是會便秘，她分析，可能是缺乏關鍵性的「膠質」。

她表示，蔬果的纖維即所謂的膳食纖維，可細分水溶性與非水溶性二種。其中非水溶性纖維因無法溶於水，能幾乎保持原狀地通過消化道，但非水溶性纖維若缺少潤滑劑，會導致大便過硬而難以蠕動，而其中的潤滑除了水分、油脂外，水溶性纖維、即所謂膠質也占了重要的一環。

她推薦5大類膠質聖品，可從海鮮、穀類、蔬菜、水果來攝取。

1. 秋葵／昆布：如海藻、海帶、昆布等，具有高黏度多醣體成分，幫助腸道作用，當中的海藻酸會黏附在腸內的脂肪上，成為糞便一起排出體外，讓排便順暢。

2. 山藥／南瓜：山藥中豐富的「植物膠」，能在腸道中長時間刺激消化；南瓜富含果膠和膳食纖維，果膠黏性強，可吸附腸壁的有害物質，連同糞便一起排出體外。

3. 蘋果／香蕉：蘋果與香蕉中的水溶與不水溶纖維質都很高，且容易取得，堪稱懶人解決便秘的首選之物。

4. 桃膠／愛玉：這二個都是飽足感超高，卻含有驚人水溶性纖維，其中的愛玉所含的愛玉酵素亦可幫助腸胃蠕動，促進腸胃道消化代謝，桃膠則是另一種訪間美容聖品，泡發後含豐富的粘液質和纖維素，有潤腸通便的作用。

5. 燕麥／花豆：以穀類、豆類而言，都是不錯的纖維質來源，其中燕麥的含量比是白米的19倍，對於提升飽足感與增加腸道蠕動皆是不錯的澱粉組合。