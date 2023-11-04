中華民國憲法學會4日在台大集思會議中心，舉辦「全民的憲法時刻－如何經由選前的政黨協商排除少數統治、權責不符的憲政危機」研討會，前總統馬英九也出席與會聆聽，面對媒體提問有關藍白陣營在大選中合作、陸配徐春鶯可能列民眾黨不分區立委等議題，馬英九則是微笑未回應。

馬英九今出席中華民國憲法學會舉辦的研討會，全程低調坐在台下聆聽，也並未上台致詞，面對媒體提問，馬英九微笑未回應，聽完第一場台灣民眾對憲政運作認知民意調查，馬英九就先行離開。