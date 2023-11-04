土耳其主持人吳鳳2018年以「外籍高級專業人才歸化」取得中華民國身分證，更娶了台灣妻子陳錦玉（Rynne）生下兩女，近日他在自己的Youtube頻道請來美國健身網紅柯龍分享在台灣住了14年的心得，他認為「台灣人被寵壞了」，並從生活安全、物價、健保等多點認為台灣人就是過得太安逸、太舒服，導致很小的事情都會被莫名放大。

柯龍最近上吳鳳的節目，笑說自己應該算是「台灣最大隻的老外」，因為今年底台灣有大力士比賽，如果他拿到冠軍就坐實這個頭銜，柯龍來台14年，而吳鳳來台17年，最近看到國際情勢，柯龍忍不住表示台灣人被寵壞了，他認為在台生活便宜又方便，就治安和民眾水準相較於美國，「台灣對我來說太安全了」。

美國竟然有這條法律😵因為台灣這些優點，他不想回美國🇺🇸Living in Taiwan is better than USA 🇹🇼

柯龍舉例，台灣的安全程度離譜到在某個地方亂放東西，隔天回來竟然還在，不會被人順手牽羊，吳鳳聽到這裡，好奇反問那美國現在到底「多不安全」？柯龍舉例，加州現在有條法規，若侵占950元美金（約30499元台幣）以下的東西不會被告、被抓，例如說他現在可以去當地的名牌店拿950元美金以下的東西，因為不犯法，警察、警衛或員工也無法抓他。

吳鳳接著詢問，除了這法條美國應該還是有比較好的優點？例如風景漂亮，柯龍則表示自己不是特別愛看風景的人，對他而言應該算是「開放的東西比較多」，但物價卻相對台灣貴很多，吳鳳反問難道美國不是平均收入比較高？柯龍則回：「對，但稅也比較高，有差不多30到45%左右」，且年薪越少，稅反而越重，美國夢的存在幾乎僅限於有錢人身上。

柯龍也承認，美國人到其他國家工作或生活，仍要繳一部份稅給美國，在開戶時就必須跟IRS（Internal Revenue Service，美國國稅局）簽合約，讓對方有權利去查你的收入，可以扣多少錢，而吳鳳則鬆了口氣說，還好土耳其沒那麼在乎，自己的錢大多可以自己運用。

話鋒一轉，柯龍表示台灣就是太安全、太好了，所以很多小事都會被放大，例如有人插隊、比中指就有可能上新聞，但在美國要有槍殺、爆炸、強姦強暴等大事件才會上新聞，此外，台灣的健保也是大家都讚揚的，吳鳳舉例今年夏天他回土耳其補牙，大概就要1萬多元台幣，但在台灣大概2、3千元可以處理好，在美國的話就要看有沒有保險，而柯龍舉例在美國拔一顆智齒可能要950元美金（約19262元台幣），讓他忍不住逢人就說在台灣生活真的很棒，吳鳳也點頭贊成。