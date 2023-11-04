據中國官媒新華社報導，中國首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」今天正式命名交付。

報導形容，這標誌中國成為集齊造船業「三顆明珠」，即可同時建造航空母艦、大型液化天然氣運輸船、大型郵輪的國家。

「愛達．魔都號」全長323.6公尺，總噸位為13.55萬噸，有2125間豪華客房和套房、22間各具特色的餐廳及酒吧，滿載可容納5246名賓客。

首航船票已於9月20日起發售，並將於2024年1月1日首航。

另據中國新聞週刊報導，按照國際郵輪經濟發展規律，當一個國家或地區人均GDP達到6000至8000美元時，郵輪經濟將迅速到來。

報導指出，中國人均GDP在2012年便超過了「郵輪經濟」指標的底線，北京、上海、天津等一、二線城市更早便具備了發展郵輪經濟的基礎。

在疫情到來前，中國郵輪市場已躍升為僅次於美國的第2大郵輪市場。郵輪旅行市場走紅推高船舶需求，但全球大型郵輪建造產能則顯不足。

報導並提及，2013年4月，中共總書記習近平在三亞鳳凰島國際郵輪港視察時提出，「加快郵輪港的建設，大力發展郵輪產業，還要建造我們自己的郵輪，為海南國際旅遊島建設作出貢獻」。

郵輪的設計參與者、上海外高橋造船有限公司開發部負責人李嘉寧表示，郵輪經歷了百年發展和積累，是名副其實的巨系統工程，可直接反映一個國家裝備建造能力和綜合科技水平。

不過郵輪經濟的商業利益則不太樂觀。報導直指，「事實上，賺錢並不容易」。因中國郵輪市場已經告別了兩位數的「高增長」。

根據上海工程技術大學、上海國際郵輪經濟研究中心聯合發布的「郵輪綠皮書」顯示，中國郵輪市場在2006至2011年的萌芽階段，年均增長率為36.74%，隨後5年的快速成長期，年平均增長率高達72.84%。從2017年起，中國郵輪市場首次出現增速放緩，當年增長率僅8%。

報導指出，中國「有閒有錢」群體以中老年為主，隨著老年旅遊市場逐漸飽和，旅行社和郵輪公司為攬客開始走低價路線，進一步壓縮了郵輪利潤空間，豪華郵輪難以為繼，亟須尋找新的市場增長突破口。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1121104