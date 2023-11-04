雲林縣西螺鎮福興宮「螺陽迎太平」遶境大會香，因疫情停辦3年，今年在太平媽祖聖杯應允下復辦，4日晚上7點30分舉行起駕大典，國民黨總統參選人侯友宜原應邀到場，但下午1點許侯辦發布消息，表示因行程調整，西螺行程取消。

福興宮表示，往年遶境時間長達半個月，今年籌辦遶境會香過程中，考量疫後百工百業仍待復甦，為減緩各駕前志工團隊請假壓力，廟方規畫9天8夜遶境行程，獲得太平媽應允，本月4日至12日復辦「螺陽迎太平」遶境大會香。

福興宮指出，遶境大會香4日下午2點舉行祈安典禮、5點上轎典禮、7點30分起駕大典，將沿濁水溪與清水溪流域，遶行雲林、彰化、南投3縣市10鄉鎮祈福；本月12日下午2點於西螺大橋南岸，北、中、南重要交陪宮廟聯合贊境，一同接駕太平媽回鑾西螺遶境賜福。

原本侯友宜應邀參加起駕大典，廟方與支持者都開始準備迎接事宜，不過侯辦下午1點許發布消息「今晚原訂『西螺媽祖遶境大會香－起駕大典』，因行程調整，原訂西螺行程取消」，讓不少支持者感到可惜。