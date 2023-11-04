澳洲總理艾班尼斯今天說，此行訪問中國象徵在穩定雙邊緊繃關係方面邁出「非常正向的一步」。他已表示將會晤中國國家主席習近平，提及南海緊張局勢和楊恆均案等議題。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）今天抵達中國時，將成為自2016年以來首位訪中的澳洲領導人。澳洲和中國關係近年來因中國電信設備巨擘華為、間諜活動及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源爭端惡化。艾班尼斯此行是致力修復關係的一環。

艾班尼斯在澳洲北領地（Northern Territory）首府達爾文（Darwin）說：「這是7年來首次訪問我國最大貿易夥伴，這是非常正向的一步，我期待在訪問期間與習主席和國務院總理李強有建設性討論和對話。」

他說：「這是我們對與中國的關係採取耐心、校準和審慎做法的結果。」

艾班尼斯政府自去年上任以來尋求穩定與中國的關係。中國已解除在2020年因外交爭端而對澳洲祭出的多數貿易障礙。這波爭端導致澳洲商品和食品出口損失約200億澳元。

艾班尼斯明天將參加李強在上海揭幕的中國國際進口博覽會，並於6日在北京會晤習近平。艾班尼斯已表示，他將就南海緊張局勢升高提出關切。

艾班尼斯說，他也會提到澳洲華裔作家楊恆均因間諜活動指控而在北京被關押4年的案件。艾班尼斯今天告訴媒體：「這個案子必須解決。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）辦公室說，黃英賢將隨艾班尼斯訪問北京，然後在日本東京停留，參與七大工業國集團（G7）外長會議場邊會談。