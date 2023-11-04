重機團體要求開放行駛國道、停放機車格，機車團體則爭取廢除強制兩段式左轉，多年來已發動數次陳抗，相關團體宣告11月26日將再度發起行動，號召約5000輛各型機車包圍交通部，爭取權益。

根據交通部最新統計，國內機車登記數量有1452萬餘輛，重型機車成長快速，已有24.8萬輛。

重機團體與機車路權團體發起「國道安全，還我路權－我們要一條安全回家的路」活動，號召車友在11月26日集合於交通部外。發起單位也提出3點訴求，包括開放大型重型機車行駛高速公路、開放大型重型機機車得停放機車格、廢除道路內側車道禁行機車及強制2段式左轉。

大型重型機車經營同業全國促進會洪鉅順表示，目前初估有2000至5000輛重機聲援，人數則不設限，讓所有關心這些議題的人都來參與，5000人、1萬人都有可能。

洪鉅順說，一直以來都有在跟交通部溝通，官方則用同一套理由拒絕，近期則避不對談，也不開任何會議，逼大家走上街頭。

他指出，現在法規規定重機必須停在汽車格，但台灣空間就這麼小，重機有體積大的、也有體積小的，政府應該善用空間，讓騎士自己選擇停在哪個車格，而不是法規硬性規定。